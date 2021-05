Blaulicht : Welschbillig: Betrunkener verursacht Unfall

Welschbillig Ein angetrunkener Autofahrer hat nach Angaben der Polizei am Sonntagabend einen Zusammenstoß verursacht, sein Wagen kollidierte anschließend mit mehreren Bäumen.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Sonntagabend gegen 20.50 Uhr in der Helenenberger Straße in Welschbillig: Vermutlich aufgrund Alkoholeinflusses geriet der Fahrer eines Citroen C8 auf gerader Strecke auf die linke Fahrbahnseite.