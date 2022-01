Blaulicht : Dreister Diebstahl in der Welschnonnenkirche Trier – Alle Bilder sind weg

Dreister Diebstahl in der Welschnonnenkirche Trier – Alle Bilder sind weg

Die Welschnonnenkirche in der Trierer Flanderstraße. Foto: Roland Morgen

Trier Auf dem Chip der gestohlenen Kamera sind einzigartige Bilder der Kirchensanierung. Auch ein Handy wird entwendet.

Bei einem dreisten Diebstahl während der Sanierungsarbeiten in der Welschnonnenkirche, Flanderstraße 2, ist am Donnerstag gegen 11.30 Uhr unter anderem eine digitale Kamera gestohlen worden, auf deren Chip Bilder von den langjährigen Arbeiten an der Kirche gespeichert sind. „Da es keine Kopien der Fotos gibt, bitten wir dringend um die Rückgabe“, sagt Anton Viktor Wyrobisch, Marianische Bürgersodalität Trier.