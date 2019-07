Munitionsfund : Arbeiter stoßen in Gerolstein auf Fliegerbombe

Gerolstein Bauarbeiter sind am Dienstag in der Gerolsteiner Straße Am Auberg auf eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Der Blindgänger soll am Mittwoch entschärft werden.

Von Fritz-Peter Linden

Bombenfund am Dienstag, Entschärfung am Mittwoch: Der Fundort des Blindgängers, teilt die Polizei mit, sei abgesperrt. Von der Bombe gehe keine Gefahr für die Bürger aus.

Die Behörden riefen nachmittags im Rathaus der Verbandsgemeinde (VG) Gerolstein eine Arbeitsgruppe zusammen: Sie besteht aus Vertretern von Kampfmittelräumdienst (KMRD), Feuerwehr, Polizei, DRK und Verbandsgemeinde.

Der Kampfmittelräumdienst des Landes plant die Entschärfung für Mittwoch, 24. Juli, sie soll um 18.30 Uhr beginnen. Zur Vorsicht gilt von 15 Uhr an in der Lindenstraße, Am Auberg und in der Straße Zum Sandborn eine Vollsperrung.

Der Abschnitt des Eifelsteigs in diesem Bereich kann am Mittwoch von 15 bis 21 Uhr ebenfalls nicht benutzt werden. Bis 15 Uhr müssen alle Anwohner im Umkreis von 300 Metern um den Fundort ihre Häuser vorsorglich verlassen. Eine Rückkehr soll dann von 21 Uhr an möglich sein.

Folgende Gebäude müssen am Mittwoch bis 15 Uhr evakuiert sein: die Häuser in der Lindenstraße von Hausnummer 18 bis einschließlich Hausnummer 54 (rechte Straßenseite) und von Hausnummer 47 bis einschließlich Hausnummer 57 (linke Seite). Gleiches gilt Am Auberg von Hausnummer 28 bis einschließlich Hausnummer 50 (rechts) und von Hausnummer 17 bis einschl. 43 Hausnummer (links) und in der Straße Zum Sandborn von Hausnummer 2 bis einschließlich Hausnummer 32 (rechts) und von Hausnummer 1 bis einschließlich Hausnummer 39 (linke Straßenseite).

In der Sporthalle der Berufsbildenden Schule in der Sarresdorfer Straße bieten der Landkreis Vulkaneifel und die VG am Mittwoch den Anwohnern die Möglichkeit, sich von 12 Uhr bis 21 Uhr aufzuhalten, sofern sie keine andere Geöegenheit zur Unterbringung haben.

Für alle, die selbst nicht die Möglichkeit haben, ihr Haus zu verlassen oder in die Berufsschule zu gelangen, richtet die VG bei Bedarf einen Fahrdienst ein.

Für alle Betroffenen hat die Verwatung außerdem ein Sorgentelefon eingerichtet. Unter der Rufnummer: 06591/13-3333 ist dort am Dienstag bis 20 Uhr und am Mittwoch ab 8 Uhr jemand erreichbar.