Verkehrssicherheit : Wenig Verstöße bei Motorrad-Kontrollen der Polizei Saarburg

Konz-Krettnach/Nittel Die Polizei Saarburg hat am Sonntag schwerpunktmäßig Zweiradfahrer auf der B 268 sowie zwischen Nittel und Wincheringen kontrolliert. Diese Verstöße haben die Beamten registriert:

An der Kontrollstelle auf der B 268 in Höhe der Abfahrt nach Konz-Krettnach wurden laut Polizei 15 Motorräder überprüft. Dabei seien nur bei einem verbotene technische Veränderungen festgestellt worden. Geschwindigkeitsverstöße der Zweiräder habe es nicht gegeben, jedoch seien mehrere Autofahrer schneller als mit den dort erlaubten 70 Stundenkilometern unterwegs gewesen.

Die zweite Kontrollstelle war an der B 419 bei Nittel, Ortsteil Rehlingen, in Fahrtrichtung Wincheringen eingerichtet worden. Aufgrund einsetzenden Regens seien dort keine Verstöße des Zweiradverkehrs festgestellt worden. Hintergrund der Kontrollen waren laut Polizei die 2020 im Dienstgebiet der PI Saarburg registrierten, teils schwerwiegenden Unfälle mit Motorrädern. Die Polizeiinspektion kündigt weitere solcher Kontrollen an.