Polizei : Wer zündet in der Kirche in Sevenig Kerzen an, ohne zu zahlen?

Foto: TV/Frank Göbel

Sevenig In der Pfarrkirche in Sevenig an der Our hat ein Unbekannter laut Polizei im Zeitraum vom 25. November bis zum 17. Januar eine größere Anzahl von Kerzen eines Opferstocks entzündet, ohne den Preis dafür zu zahlen.

Durch das mitunter moralische sowie strafrechtliche Fehlverhalten jenes Täters sei ein Schaden im mittleren, zweistelligen Bereich, meldet die Polizei. Sie spricht vom Verdacht der Unterschlagung von Kircheneigentum.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen, Telefon 06551/942-0 oder E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de

(red)