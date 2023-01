Wetter und Verkehr : Der erste Schnee des Jahres ist da

Prüm/Daun/Bitburg Neue Woche, anderes Wetter: Seit 8 Uhr am Montagmorgen mischt sich immer mehr Schnee in den Regen. Bislang melden die Eifeler Polizeiinspektionen: Verkehrslage ruhig.

Die Temperaturen nähern sich dem Nullpunkt, und der Regen verwandelt sich immer stetiger in Schnee: Seit dem Morgen fallen vor allem auf den Höhen der Eifel immer dichtere Flocken. Die Räumfahrzeuge sind bereits unterwegs – und werden es auch bleiben: Im Verlauf des Tages soll auch in niedrigeren Lagen Schnee fallen.

Die Polizei Prüm gibt auf unsere Anfrage durch, dass zwar erste Unfälle gemeldet worden seien – ob diese aber in Zusammenhang mit dem Wetter stehen, sei noch nicht klar. In den Inspektionen Daun und Bitburg heißt es gegen 9.45 Uhr: Bisher nichts, Verkehrslage ruhig.

Bei untypisch milden Temperaturen hatten die starken Regenfälle der vergangenen Tage und Wochen die Flusspegel in der Region steigen lassen. Mit dem Wochenbeginn ist es deutlich kühler geworden. Dabei soll es im Verlauf der kommenden Tage auch bleiben, mit weiterem Schneefall am Dienstag, danach werde sich, so die Vorhersagen der Wetterdienste, die Lage etwas beruhigen.