Vorhersage : Wetterwarnung! - Tiefdruckgebiet bringt Dauerregen, Sturm und Gewitter

Trier/Region Dauerregen, Sturm und Gewitter - Davor warnt der Deutsche Wetterdienst. Die Warnung gilt vorerst bis Dienstag. So turbulent kann es in der Region werden.

WIND und STURM:

DAUERREGEN:

Wettervorhersage ab Dienstag:

Am Dienstag überwiegend bedeckt und teils kräftiger und länger anhaltender Regen, gebietsweise auch Dauerregen. Am Nachmittag und Abend von Nordwesten her Übergang zu wechselhaftem Schauerwetter, in Hochlagen am Abend Niederschläge zunehmend in Schnee übergehend. Höchsttemperatur bereits am Vormittag zwischen 8 und 13 Grad, im höheren Bergland um 7 Grad, im Laufe des Nachmittags bereits zurückgehende Temperaturen.