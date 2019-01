später lesen Polizei Widerstand bei Routinekontrolle FOTO: Friedemann Vetter/TV / Friedemann Vetter FOTO: Friedemann Vetter/TV / Friedemann Vetter Teilen

(red/iro) Bei einer Polizeikontrolle hat ein Autofahrer aus der VG Traben-Trarbach an Silvester in Pünderich, Kreis Cochem-Zell, Widerstand geleistet. Beamte der Polizeiinspektion Zell beabsichtigten den jungen Mann zu kontrollieren, weil an seinem Auto das vordere Kennzeichen fehlte.