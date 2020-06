Dreis-Brück : Waldstück in Flammen

Waldstück in Flammen

Dreis-Brück Und schon wieder hat es gebrannt in der Vulkaneifel.

In Dreis-Brück hat es gebrannt. Am Montag egen 16.30 Uhr wurde die Polizeiinspektion Daun über das Feuer informiert. Im Bereich der Heyrother Straße war eine kleinere Waldfläche von etwa 15 Quadratmetern in Brand geraten.