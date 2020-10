Polizei : Wieder gefährliche Köder in Seffern ausgelegt

Foto: dpa/Friso Gentsch

Seffern Am vergangenen Wochenende sind in der Ortsgemeinde Seffern erneut Köder in Form von mit Nägeln gespickten Wurststücken gefunden worden.

Das teilt die Polizei mit. Bisher sei jedoch nicht bekannt, ob ein Tier schon einen solchen Köder gefressen hat.