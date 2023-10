Polizei sucht Zeugen Wieder mehrere Einbrüche in Daun - Täter stehlen Geld

Im Zeitraum 09.10.2023 bis 16.10.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter zur Kaffeerösterei in der Wirichstraße in Daun. Hier versuchten sie durch Aufhebeln der Eingangstüre in das Innere des Anwesens einzudringen, was aufgrund der guten Sicherung der Türe nicht gelang, so dass die Täter letztlich von ihrem Vorhaben abließen.