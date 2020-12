Blaulicht : Unbekannte brechen in Wiesbaumer Sportplatzgebäude ein

Wiesbaum Im Vereinsheim des Sportplatzes in Wiesbaum ist eingebrochen worden. Der Vorfall könnte schon etwas zurückliegen – dennoch hofft die Polizei auf Zeugen.

Der oder die unbekannten Täter hebelten in dem Zeitraum vom 18. November, 6 Uhr bis 4. Dezember, 7:25 Uhr, ein Fenster vom Vereinsheim am Sportplatz in Wiesbaum auf und drangen auf diesem Weg in das Objekt ein.