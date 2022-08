Flächenbrand : Wiese bei Schillingen in Flammen - War es Brandstiftung?

Foto: Fritz-Peter Linden

Schillingen In Schillingen hat in unmittelbarer Nähe zum Büdelter Hof eine Wiese Feuer gefangen. Die Feuerwehr war vor Ort, um den Brand zu löschen. Was die Brandursache war.

Zu einem Brand bei Schillingen sind Polizei und Feuerwehr am Samstag gegen 12.46 Uhr ausgerückt. In unmittelbarer Nähe zum Büdelter Hof brannten laut Polizei mehrere Quadratmeter Wiesenfläche am Rande eines Feldes, die durch einen Landwirt und die Feuerwehr gelöscht werden konnten.

Als Brandursache konnte eine Zeitung ausgemacht werden, die sich aus bisher unbekanntem Grund entzündete. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Heddert und Schillingen mit etwa 23 Einsatzkräften, sowie die Polizeiinspektion Hermeskeil.