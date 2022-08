Polizei ruft zur Vorsicht auf : Wiese und Hecken brennen in Bitburg – Feuerwehr löscht Brand schnell

Wiese und Hecken brennen in Bitburg – Feuerwehr löscht Brand schnell

Bitburg Eine 60 Quadratmeter große Fläche hat am Donnerstagabend in Bitburg gebrannt. Die Polizei ruft deshalb erneut zur Vorsicht auf.

Schon wieder hat in Bitburg eine Fläche gebrannt: Am Donnerstag, gegen 18 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Flächenbrand gerufen. Entlang eines Fußweges zwischen der Daimlerstraße und der Flugplatzstraße brannten etwa 60 Quadratmeter. Betroffen war eine Wiese und Hecken. Das Feuer konnte durch die unverzüglich eintreffende Feuerwehr Bitburg schnell gelöscht werden. Die Brandursache steht noch nicht fest. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.