Verstärkte Präsenz : Wiesnparty in Schöänecken: Polizei kündigt Kontrollen an

Wiesnparty in Schöänecken: Polizei kündigt Kontrollen an

Schönecken (red) „O'zapft is“ heißt es am Samstag in Schönecken im Forum im Flecken. Ein zünftiger Abend bei guter Stimmung und Live-Musik ist geplant – Wiesnlaune mit Herz und Maß. Aber auch mit Hygienekonzept.

Schon jetzt hat die Polizei angekündigt, auf die sichere An- und Abreise gerade der jungen Erwachsenen zu achten. Beamte der Inspektionen Bitburg und Prüm werden, so de Polizei, in der Nacht zum Sonntag verstärkt „Kontrollen durchführen – in und um Schönecken“. Damit das Oktoberfest im Burgflecken „allen in guter Erinnerung bleibt“.