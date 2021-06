Blaulicht : Wildgatter in Kastel-Staadt beschädigt: 28 Tiere entlaufen

Wildgatter in Kastel-Staadt beschädigt: 28 Tiere entlaufen

Kastel-Staadt 28 Hirsche sind in Kastel-Staadt entlaufen. Unbekannte hatten die Einzäunung des Wildgeheges beschädigt.

Unbekannte Täter beschädigten die Einzäunung eines Wildgeheges in Kastel-Staadt (Ortsteil Staadt), sodass insgesamt zwei Dutzend Damhirsche und vier Rothirsche entlaufen konnten. Bei der Tat am Samstag, 29. Mai, zwischen 18.15 Uhr und 19.30 Uhr entstand erheblicher Sachschaden.

Das Gehege befindet sich in der Nähe der Verbindungsstraße zwischen Staadt und Kastel an einem Wirtschaftsweg in Richtung der dortigen Klärteiche.