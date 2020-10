Blaulicht : Wildschwein ausgewichen: Autofahrer überschlägt sich bei Wiltingen

Wiltingen Ein 27-jähriger Autofahrer hat sich bei einem missglückten Ausweichmanöver zwischen Konz und Wiltingen leicht verletzt. Der Mann aus der Verbandsgemeinde Konz war auf der L137 nach Wiltingen unterwegs, als er nach bisherigen Ermittlungen der Polizei einem von links die Fahrbahn überquerenden Wildschwein ausweichen musste.

Dabei kam er mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der angrenzenden Böschung. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zum Liegen. An den Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrer wurde zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.