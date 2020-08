Blaulicht : Wildunfall bei Flussbach - Zwei Menschen schwer verletzt

Greimerath/Flussbach (red) Zwei Menschen sind bei einem Wildunfall nahe Flussbach (Kreis Bernkastel-Wittlich) am Sonntagabend schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren die beiden mit ihrem Auto kurz vor 21 Uhr auf der K 25 von Greimerath in Fahrtrichtung Flussbach unterwegs.

Ausgangs einer Linkskurve kreuzte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Beim Ausweichmanöver geriet der PKW ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb in einem Waldgraben auf dem Dach liegen. Die Fahrerin und ihr Beifahrer konnten sich – trotz schwerer Verletzungen – selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurden von den Rettungskräften in ärztliche Behandlng übergeben. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Es musste abgeschleppt werden.