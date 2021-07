Blaulicht : Reh verletzt Trike-Fahrer

Arenrath Normalerweise sind bei Wildunfällen die Tiere das Opfer. In Arenrath ging es am Wochenende genau andersherum.

Meistens enden solche tragischen Unfälle mit einer oft tödlichen Verletzung des Tiers und einem Blechschaden am Auto. In Arenrath in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land verlief ein solcher Unfall genau umgekehrt, wie die Polizei in Wittlih meldet.