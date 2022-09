Unwetter : Diese Schäden haben Starkregen und Sturm in der Region verursacht

Wie hier am Freitag in der Verbandsgemeinde Konz mussten die Feuerwehren auch am Mittwochabend gleich zu mehreren Sturm- und Überflutungseinsätzen ausrücken. Foto: Timo Hunsicker - Feuerwehr Konz

In der Region ist es nach den starken Regenfällen und dem Sturm am Mittwoch zu einigen Schäden gekommen. Dabei wurden Straßen überschwemmt und Dächer abgedeckt. Alle Infos hier.

Die Wiltinger Kupp (K133) war am Mittwochabend zeitweise gesperrt. Grund dafür war ein Hangrutsch. Das kam nicht zum ersten Mal vor. Die wichtige Nebenstrecke zwischen Saarburg und dem Saartal sowie Konz musste schon am vergangen Freitag gesperrt und wieder gesäubert werden. Zuständig dafür ist die Straßenmeisterei in Saarburg. Am Freitag war auch die Feuerwehr im Einsatz.