Blaulicht : Hund in Wincheringen zugelaufen - Polizei sucht Besitzer

Wincheringen In Wincheringen ist ein Hund zugelaufen. Nun sucht die Polizei den Besitzer oder die Besitzerin.

Wie die Polizei Saarburg mitteilte, hat ein Bewohner der Straßburger Alle in Wincheringen am Mittwochmittag gegen 13.20 Uhr gemeldet, dass sich ein fremder Hund in seinem Garten befinde. Beamte der PI Saarburg nahmen sich des Tieres an. Eine Zuordnung zum Besitzer ist aber derzeit nicht möglich, da der Hund kein Halsband trägt - auch sonst gibt es keinen Hinweis auf seinen Besitzer oder seine Besitzerin. Bei dem Tier handelt es sich nach Polizeieinschätzung möglicherweise um eine englische Bulldogge/Mischling männlichen Geschlechts.