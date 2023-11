Bei Parkplatz in Wiltingen Fußgängerin wird von Auto erwischt – und verletzt sich dabei schwer

Zu dem Unfall kam es demnach, als der Fahrer rückwärts in Richtung Parkplatz an der L138, unterhalb der Ortschaft, fuhr. Dort stieß er nach Angaben der Polizei dann mit der in gleicher Richtung gehenden Fußgängerin zusammen. Die erlitt dabei schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.