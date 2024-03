Vorfall in Wiltingen Verdächtiger Fund bei Abfall-Sammelaktion löst Feuerwehreinsatz aus

Wiltingen · Beim Dreck-Weg-Tag wird Müll aller Art gesammelt. Dabei kann es auch zum Fund von möglicherweise gefährlichem Abfall kommen. So geschehen in Wiltingen. Was dort passiert ist.

16.03.2024 , 18:11 Uhr

Foto: dpa/Marijan Murat