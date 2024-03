Frontalzusammenstoß Schwerer Verkehrsunfall bei Wincheringen

Am Dienstagnachmittag (19. März) ist es gegen 14.10 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß auf der B 419 bei Wincheringen gekommen. Laut Polizei übersah ein aus Richtung Wincheringen kommender Fahrer aus dem Kreis Trier-Saarburg beim Versuch auf einen Parkplatz abzubiegen, eine entgegenkommende Fahrerin aus dem Wittlicher Raum, die Vorfahrt hatte. Beide Fahrer wurden schwer, allerdings nicht lebensbedrohlich verletzt. Die Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser in Trier.