Suchaktion in Wincheringen Geldautomat gesprengt und Fluchtauto geschrottet – drei Verdächtige gefasst

Die Ortsdurchfahrt war am Morgen für den Verkehr noch voll gesperrt, da man in Wincheringen das Winzerfest Kellertage feiert. So sind die Täter mit einem hochmotorisierten BMW die kleine Straße Am Markt herunter gefahren. An der Ecke Bahnhofstraße hat der Fahrer dann die Kontrolle verloren und ist seitlich in den Mühlenbach gerutscht. Die Polizei teilte später mit, dass mindestens ein Täter sich verletzt haben muss, da man dort Blutspuren gefunden hat.