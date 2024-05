Es kann noch Gefahr drohen Geldautomat gesprengt: Täter bauen Unfall und sind flüchtig

Am frühen Montagmorgen, den 20. Mai, gingen gegen 4.40 Uhr bei der Polizeiinspektion Saarburg mehrere Notrufe ein. In Wincheringen in der Saarstraße 18 war ein Geldautomat gesprengt worden. Mehrere Täter sollen nach erfolgter Sprengung mit einem dunklem BMW mit luxemburgischen Kennzeichen geflüchtet sein, berichtete die Polizei bereits am frühen Morgen. Das Fluchtfahrzeug konnte tatsächlich auch in der Nähe der Sprengung aufgefunden werden, denn es hatte einen Unfall in der Straße Kirchenberg.