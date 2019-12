Schnee in den Höhenlagen : Wintereinbruch in der Region – mehrere LKW bleiben liegen

Wintereinbruch in der Region – mehrere LKW bleiben liegen

Schnee in den Höhenlagen

Waldweiler/Kell Hermeskeil Der Winter ist in der Nacht zum Freitag endgültig in der Region angekommen. Besonders im Hochwald, dem Hunsrück und der Eifel gab es teils starke Schneefälle. Wegen liegengebliebenen LKWs hat das Auswirkungen auf den Verkehr.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind in den Hochlagen von Hochwald, Hunsrück und Eifel mehrere Zentimeter Schnee gefallen. Um kurz nach Mitternacht zog eine kompakte Wolkenfront von den Benelux-Ländern über die Region Trier. Während es in den Niederungen meist nur regnete, fiel oberhalb von etwa 400 Metern Schnee, der teilweise auch liegen blieb.