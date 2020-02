Kostenpflichtiger Inhalt: Blaulicht : Wintereinbruch in den Höhenlagen – Chaos auf vielen Straßen (Fotos)

Foto: TV/Florian Blaes

Kell/Waldweiler Wegen starken Schneefalls herrscht momentan auf einigen Straßen in der Region ein Verkehrschaos. An einer Schule im Hochwald wurde bereits der Busverkehr eingestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Florian Blaes, Ilse Rosenschild und Wilfried Hoffmann Redaktion Wittlich

Jetzt ist der Winter endgültig in der Region angekommen. In den Höhenlagen kam es am Donnerstagmittag zu einem Wintereinbruch von Hunsrück und Hochwald.

Lesen Sie auch Blaulicht : Wintereinbruch in der Vulkaneifel: Autos landen im Graben

Besonders auf Steigungen, wie der B407 zwischen Kell und Waldweiler (Verbandsgemeinde Saarburg-Kell) hängen Autos fest. Einige PKW sind bereits in den Graben gerutscht.

Der Schulbusverkehr an der Realschule plus in Kell am See ist eingestellt. Eltern werden informiert, dass sie ihre Kinder abholen sollen.

In Kell am See hat sich ein Schulbus ohne Kinder festgefahren und kommt nicht mehr weiter. Eine private Firma versucht mit Salz, Split und einem Räumgerät den Bus wieder frei zu bekommen. Jedoch vergebens. Andere Busse sind an der Schule in Kell am See stehen geblieben und warten den starken Schneefall ab. Die Räum- und Streufahrzeuge kommen mit dem Räumen derweil nicht mehr nach.

Laut Polizei Morbach sind die Straßen in der Region schneebedeckt. Auf der Bundesstraße 269 im Bereich Hoxel steht derzeit ein Lastwagen quer, wie die Polizei weiter berichtet. Auf der Hunsrückhöhenstraße zwischen Thalfang und Hermeskeil ist ein Unfall gemeldet worden. Nähere Angaben kann die Polizei noch nicht machen.