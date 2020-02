Blaulicht : Wintereinbruch in der Vulkaneifel: Autos landen im Graben

Wintereinbruch in der Vulkaneifel: Autos landen im Graben

Daun Der Wintereinbruch am Donnerstag hat im Kreis Vulkaneifel nach Angaben der Polizei zu mehreren Unfällen und blockierten Straßen geführt.

Bis um 15 Uhr registrierte die Polizei fünf Unfälle, bei denen die Autofahrer mit ihren Wagen in den Graben rutschten. Es blieb in allen Fällen jedoch bei Sachschäden. Passiert war dies auf der Strecke zwischen Üdersdorf und Bleckhausen, zwischen Daun und Mehren zwischen Laubach und Lirstal zwischen Brockscheid und Schalkenmehren sowie in Neroth.