Schneefall Wintereinbruch sorgt für Verkehrsbehinderungen auf den Straßen im Hochwald

Ein großes Schneefallgebiet ist von Frankreich kommend am Montagmorgen über die Region Trier gezogen. Seit etwa 7 Uhr schneite es ohne Unterbrechung, bis zum Mittag fielen so im Hochwald an die zehn Zentimeter Neuschnee. Die Räum- und Streufahrzeuge waren im Dauereinsatz. „Wir haben uns am Freitag darauf vorbereitet und alle Fahrzeuge und Schneeschippen für den heutigen Montag fertig gemacht. Nun sind wir seit dem frühen Morgen unterwegs. Doch es schneit so stark, dass man schon eine Stunde später nichts mehr davon sieht“, sagte etwa ein Schneeräumer für die Ortsgemeinde Reinsfeld.