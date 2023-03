Schneechaos Wintereinbruch in der Region: Wo es heftig gekracht hat und wo die Busse nicht mehr fahren (Fotos)

Update | Trier · Update, 10.30 Uhr: Der Wintereinbruch in der Region hat für Stillstand auf den Straßen und zahlreiche Unfälle in Hochwald und Eifel gesorgt. In Trier blockiert ein LKW die Fahrbahnen ander Biewerbachtalbrücke. Bei einem Schulbusunfall gab es zahlreiche Verletzte. Auch der Busverkehr steht teilweise still. Alle Infos hier.

08.03.2023, 10:30 Uhr

17 Bilder Schnee-Unfälle: Kollision zwischen Schulbus und Auto 17 Bilder Foto: TV/Agentur Siko

In der Region hat es den ganzen Morgen geschneit. Sogar in Trier fielen dicke Flocken. Doch in Hunsrück, Hochwald und Eifel scheinen viele Straßen nicht geräumt zu sein. Für Autofahrer bedeutet das eine geschlossene Schneedecke, wie zum Beispiel auf der B407 bei Kell. Hier geht es zur Bilderstrecke: Schnee-Unfälle: Kollision zwischen Schulbus und Auto