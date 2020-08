Kostenpflichtiger Inhalt: Weltkriegs-Altlast : Trotz Sturms: Bombe soll nach Plan entschärft werden

Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm/Winterspelt Seit den späten Abendstunden reißt und rupft das aktuelle Sturmtief Kirsten an allem, was nicht niet- und nagelfest ist. Dennoch soll am Mittwoch um 19 Uhr die Fliegerbombe in Winterspelt entschärft werden.