An der Mosel Unbekannte brechen in Hotel ein und klauen Möbeltresor

In der Nacht auf Samstag, 11. Mai, sind ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Hotel in der Straße „Im Brühl“ in Wintrich eingebrochen. Sie hebelten eine Seiteneingangstür auf und betraten so das Gebäude. Dann entwendeten sie einen Möbeltresor mit einem niedrigen vierstelligen Geldbetrag.