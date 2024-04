Bereich soll gemieden werden Scheune brennt in Wißmannsdorf – Fenster geschlossen halten

Wißmannsdorf · Am frühen Dienstagmorgen musste die Feuerwehr in den Eifelort ausrücken. Bei einem landwirtschaftlichen Gehöft war eine Scheune in Brand geraten.

30.04.2024 , 09:13 Uhr

Der Scheunenbrand in Wißmannsdorf am Dienstagmorgen. Foto: Steil TV