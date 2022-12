Unfallgefahr in Wittlich : Dutzende Bierkisten und volle Bierflaschen auf A1 verteilt - Wo ist der LKW, der die Ladung verloren hat?

Unfallgefahr in Wittlich

Wittlich Die A1 bei Wittlich war laut Polizei am Sonntag mit dutzenden Bierkisten und Glasscherben übersät. Obwohl hunderte volle Bierflaschen auf der Fahrbahn in Scherben lagen, gab es von dem LKW, der die Ladung augenscheinlich verloren hatte, keine Spur.

Gleich mehrere Notrufe sind am Sonntag gegen 17.35 Uhr bei der Polizei in Wittlich eingegangen. Der Grund: Die Überleitung von der A60 auf die A 1 in Richtung Koblenz sei mit Glasscherben und Bierkästen übersät.