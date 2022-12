Unfallgefahr in Wittlich : LKW-Fahrer richtet Bier-Chaos auf der A 1 an – dann verschwindet er

LKW-Fahrer richtet Bier-Chaos auf der A 1 an – dann verschwindet er

Unfallgefahr in Wittlich

Wittlich Auf der A1 bei Wittlich wurde es für den Verkehr gefährlich und ein Anrufer meldete bei der Polizei einen „tragischen Verlust“. Die Polizei hat eine Spur, die zum Verursacher führen kann.

Gleich mehrere Notrufe sind am Sonntag gegen 17.35 Uhr bei der Polizei in Wittlich eingegangen. Der Grund: Die Überleitung von der A60 auf die A 1 in Richtung Koblenz sei mit Glasscherben und Bierkästen übersät.