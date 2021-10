Bahnhof Wittlich : Alkoholisierter Mann droht Bahnreisenden an, sie auf die Gleise zu stoßen

Wittlich Am Bahnhof in Wittlich hat ein 54-Jähriger anderen Bahnreisenden damit gedroht, sie in die Gleise zu stoßen. Der Mann war alkoholisiert. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ein 54-jähriger Deutscher hat am Dienstag Bahnreisende am Bahnhof in Wittlich bedroht. Das teilt die Polizei mit. Demnach kam es am Dienstag, kurz nach 20 Uhr kam es im Bahnhof Wittlich zu einer verbalen Bedrohung des alkoholisierten Mannes gegenüber Reisenden.

Alkoholisierter Mann bedroht Bahnreisende in Wittlich

Der Beschuldigte beleidigte andere Bahnreisende und drohte diesen, sie ins Gleis zu stoßen. Im Anschluss stieg er ohne erforderlichen Fahrschein und Mund-Nasen-Bedeckung in die Regionalbahn 4126 in Richtung Trier. Auch dort zeigte er sich verbal aggressiv gegenüber der Zugbegleiterin. Um ihn von der Fahrt auszuschließen und weitere Gefahren abzuwenden wurde der Mann zunächst in Gewahrsam genommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Wohnanschrift entlassen.