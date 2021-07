Blaulicht : Angriff auf Schüler in Flußbach: Opfer ermitteln selbst die Täter

Wittlich Zweimal rückten Beamte der Polizei Wittlich am Wochenende zu Auseinandersetzungen aus. Jetzt wird klar: Die Schüler, die in Flußbach feierten, wurden nicht von zwei, sondern von vier ungebetenen Gästen angegangen – erheblich heftiger, als zunächst bekannt wurde.

Wittlich/Flußbach Es war alles dann doch ein bisschen dramatischer, als die ersten Polizeiangaben am Sonntag vermuten ließen. Es geht um den gemeldeten Fall in Flußbach in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach: Dort, am Sportplatz, feierte am Freitag eine Gruppe von Schülern des Wittlicher Peter-Wust-Gymnasiums den Abschluss der zehnten Klasse.