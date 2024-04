Herde auf Abwegen Ausgebüxte Rinder im Wittlicher Stadtpark unterwegs

Wittlich · Eine Herde Kühe hat sich am Freitag in den Wittlicher Stadtpark verirrt. Woher die Tiere kamen und was dann passierte.

28.04.2024 , 14:45 Uhr

Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert