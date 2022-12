19-Jähriger und 16-Jähriger im Auto : Auto durchbricht in Wittlich Geländer - Eisenstäbe bohren sich in Windschutzscheibe

Foto: Polizei

Wittlich-Wengerohr Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagabend in Wittlich-Wengerohr von der Straße abgekommen und mit voller Wucht in ein Geländer gekracht. Dabei bohrte sich das Geländer in die Windschutzscheibe des Autos.

Großes Glück im Unglück hatte am 01.12.2022, gegen 22 Uhr ein 19-jähriger Autofahrer, der zusammen mit seinem 16-jährigen Beifahrer die Bahnhofstraße des Wittlicher Stadtteils Wengerohr entlangfuhr.

Der Fahrer kam aus bislang noch ungeklärter Ursache mit seinem Auto in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und durchbrach dabei ein Geländer neben der Fahrbahn.

Durch den Zusammenstoß wurde das Geländer derart beschädigt, dass sich dessen Handlauf durch die Windschutzscheibe des Fahrzeugs in den Innenraum bohrte.

Wie durch ein Wunder blieben beide Insassen unverletzt und kamen mit einem Schrecken davon.