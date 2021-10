Zusammenstoß : Auto kollidiert mit Anhänger - Ein Verletzter bei Unfall in Wittlich

Wittlich In Wittlich hat es am Dienstagabend in der Rudolf-Diesel-Straße gekracht. Dabei wurde ein 71-jähriger Mann verletzt. Hier sind die bekannten Infos zu dem Unfall:

Ein Ford ist am Dienstag gegen 22.55 Uhr in Wittlich auf der Rudolf-Diesel-Straße in Fahrtrichtung "Bungert-Kreisel" unterwegs gewesen. Dabei übersah der Fahrer laut Polizei einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Silo-Anhänger. Im letzten Moment versuchte er noch auszuweichen und stieß dann jedoch mit seiner rechten Fahrzeugseite gegen den Anhänger.

Der 71-jährige Fahrer des Ford wurde durch den Aufprall verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Wittlich gebracht.

Das Auto und der Anhänger wurden beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.