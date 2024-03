Regennasse Fahrbahn Unfall bei Wittlich: Autofahrer kommt von der A60 ab und kollidiert mit Leitplanke

Wittlich · Ein Autofahrer kam am Freitag von der Autobahn an der Anschlussstelle Wittlich-West ab und krachte in die Leitplanke. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden.

30.03.2024 , 14:49 Uhr

6 Bilder A60 bei Wittlich: Auto kracht in Leitplanke 6 Bilder Foto: TV/Steil-TV

Von Wolfgang Steil