Totalschaden Betrunkener BMW-Fahrer fährt Auto zu Schrott

Wittlich · Mit 2,5 Promille war ein Fahrer am Samstagnachmittag in Wittlich unterwegs. Seine Fahrt endete jedoch schlagartig an einem Schild.

07.07.2024 , 10:51 Uhr

Mit 2,5 Promille war ein Fahrer am Samstagnachmittag in Wittlich unterwegs. Foto: Polizei Wittlich