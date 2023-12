Zeugen rufen Polizei Blutender Mann mit Fahrrad in der Wittlicher Fußgängerzone unterwegs

Ein verletzter und blutender Mann ist mit seinem Fahrrad in der Wittlicher Fußgängerzone unterwegs – diese Meldung ging am frühen Sonntagmorgen, 24. Dezember, gegen 1.20 Uhr bei der Polizei Wittlich ein. Als die Beamten die Meldung überprüften, stellten sie fest, dass dass der Mann zuvor mit seinem Fahrrad die Karrstraße in Wittlich entgegen der Einbahnstraßenregelung befuhr und dann vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung in eine Schaufensterscheibe stürzte.