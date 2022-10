64-Jähriger leicht verletzt : LKW-Auflieger kollidiert mit Auto bei Wittlich – Totalschaden

Wittlich Ein LKW-Fahrer entfernte sich nach einem Unfall auf der L 55 unerlaubt von der Unfallstelle, wurde aber kurze Zeit später gefasst. Die Details.

Am Freitagnachmittag war ein 64-jähriger Autofahrer auf der L 55 von Wittlich-Bombogen nach Wittlich unterwegs, als ihm in einer leichten Rechtskurve ein LKW mit Auflieger entgegen kam. Auf der regennassen Fahrbahn brach der Auflieger aus und kollidierte mit dem PKW. Der 64-Jährige kam von der Fahrbahn ab, der LKW-Fahrer entfernte sich indes unerlaubt von der Unfallstelle. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und zur Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.