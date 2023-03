Einkaufszentrum trotz Aufräumarbeiten geöffnet Geldautomat bei Bungert in Wittlich gesprengt – Kunden können trotzdem einkaufen

Update | Wittlich · Schreckmoment in Wittlich: Die Polizei sucht nach Unbekannten, die sich in der Nacht zum Donnerstag an einem Geldautomaten in einem Einkaufszentrum zu schaffen gemacht haben. Nun liegen weitere Erkenntnisse vor.

16.03.2023, 10:31 Uhr

6 Bilder Geldautomat bei Bungert gesprengt 6 Bilder Foto: TV/Ursula Bartz