Einkaufszentrum trotz Vorfall geöffnet Update: Geldautomat bei Bungert in Wittlich gesprengt – Polizei fahndet nach einem Audi

Wittlich · Die Polizei sucht nach Unbekannten, die sich in der Nacht zum Donnerstag an einem Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Wittlich zu schaffen gemacht haben. Nun liegen weitere Erkenntnisse vor.

16.03.2023, 09:39 Uhr

6 Bilder Geldautomat bei Bungert gesprengt 6 Bilder Foto: Dirk Hansch