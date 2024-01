Bereits Vermutung zur Ursache Bus brennt in Wittlich – Fahrer reagiert schnell

Auf der L 53 in Wittlich zwischen dem Kreisverkehr Umspannwerk und St. Paul ist am Mittwoch, 24. Januar, ein Bus in Brand geraten. Laut Polizei bemerkte der Busfahrer während der Fahrt eine Rauchentwicklung im hinteren Bereich des Busses und hielt sofort an. Es befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Fahrgäste im Bus. Kurz darauf brach im Heckbereich ein Feuer aus.