Blaulicht : 3,02 Promille: Polizei stoppt betrunkenen LKW-Fahrer

Wittlich-Dorf Ein LKW-Fahrer ist in Wittlich mit über drei Promille aus dem Straßenverkehr gezogen worden. Seinen Führerschein ist der Mann erstmal los. Die Polizei lobt einen Zeugen.

Ein Autofahrer ist in Wittlich mit über drei Promille am Steuer angehalten worden. Am 7. Juni, gegen 21 Uhr,wurde durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein unsicher geführtes LKW-/Anhänger-Gespann auf der L 141 in Richtung Wittlich gemeldet. Dieses Gespann sei mehrfach auf gerader Strecke deutlich über die Mittellinie gefahren. Das teilt die Polizei mit.