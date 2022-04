Blaulicht : Unbekannte brechen in Firmengebäude in Wittlicher Dr.-Oetker-Straße ein – 30.000 Euro Sachschaden

Foto: dpa/Carsten Rehder

Wittlich Im Industriegebiet Wittlich-Wengerohr gab es einen Einbruch mit brachialer Gewalt in ein Firmengebäude. Unbekannte Täter sollen in der Nacht auf Donnerstag zugeschlagen haben. Was bisher bekannt ist.

Mehrere unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag, 28. April, in fünf Firmengebäude in der Dr.-Oetker-Straße im Industriegebiet Wittlich-Wengerohr eingebrochen. Das teilt die Polizei nach ersten Ermittlungen mit.

Hierzu verschafften sich die Täter mit teils brachialer Gewalt Zugang zu den Objekten, um diese anschließend nach Diebesgut zu durchsuchen. Laut Polizei beträgt der Sachschaden insgesamt – nach ersten Schätzungen – mindestens 30.000 Euro.